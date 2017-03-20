اتحاد الكرة يتحدى الزمالك.. جهاد جريشة يعود للتحكيم!

جهاد جريشة حكماً في الدوري المصري بقرار من اتحاد الكرة

عاد الحكم جهاد جريشة للمشاركة في مباريات الدوري المصري بصورة طبيعية في ظل وجود أنباء عن إيقافه من جانب اتحاد الكرة المصري.

وكانت أزمة قد نشبت في الفترة الماضية بسبب مباراة الزمالك أمام مصر المقاصة والتي تغاضى خلالها جريشة عن احتساب ركلة الجزاء.

وتواجد جهاد جريشة كحكماً في مباراة نادي مصر أمام منتخب السويس في إطار مباريات دوري الدرجة الثانية المصري.

وجاءت مشاركة جريشة في المباراة عن طريق إدراتها لينفي الأنباء التي ترددت عن إيقافه من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم.

الجدير بالذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” أعلن من قبل عن مشاركة جهاد جريشة في إدارة مباريات كأس العالم للشباب في كوريا الجنوبية مايو القادم.