مؤمن زكريا يوضح حقيقة طلبه الرحيل من الأهلي

مؤمن يعلن موقفه من الرحيل عن الاهلي وحقيقة مشادته مع البدري

أوضح مؤمن زكريا جناح النادي الأهلي ما تردد عن وجود أزمة بينه وبين حسام البدري المدير الفني للفريق خلال الأيام الماضية.

وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن وجود أزمة بين مؤمن زكريا وحسام البدري، حيث أكدت على أن اللاعب طلب الرحيل عن الفريق.

وشدد مؤمن على أن ما يتردد عن الأمر لا أساس له من الصحة، مشدداً على أنه لم يطلب الرحيل من الفريق خاصة في عدم وجود فترة انتقالات جارية حالياً.

وأضاف زكريا بأن الحديث عن وجود مشادة بينه وبين البدري لا أساس لها من الصحة، مشدداً على أنه غاب عن مواجهة بيدفيست الأخيرة بسبب الإصابة.

واختتم مؤمن زكريا حديثه بالتأكيد على أنه يتعافى من إصابته بشكل جيد في الأيام الحالية من أجل العودة للمشاركة في مباريات الفريق المقبلة.

وتتوقف مباريات الدوري المصري خلال الفترة الحالية بسبب ارتباط المنتخب المصري بالدخول في معسكر ينتهي بنهاية شهر مارس الجاري.