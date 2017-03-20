مرتضى منصور يهاجم كوبر بقوة بسبب باسم مرسي

مرتضى منصور: كوبر “أحول” بسبب عدم اختيار باسم والونش

هاجم مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، هيكتور كوبر، المدير الفني لمنتخب مصر بسبب عدم استدعاء الثنائي باسم مرسي ومحمود حمدي “الونش”.

وأشار منصور في تصريحات إذاعية إلى أن كوبر لم يستدعي باسم مرسي بسبب الأزمة التي نشبت بينهما من قبل.

وكان باسم مرسي قد غادر ملعب برج العرب أثناء مباراة منتخب مصر أمام نظيره الغاني في تصفيات كأس العالم، مما أدى لاستبعاده من كأس أمم أفريقيا.

وقال رئيس الزمالك: ” استبعاد باسم مرسي ما هو إلا رخامة وقلة أدب من كوبر، الاستبعاد ليس له أي علاقة بمستوى اللاعب في الملعب “.

واختتم: ” كوبر -أحول- قام باستبعاد باسم مرسي ومحمود حمدي الونش وكأنه لا يرى ما يقدموه في المباريات الأخيرة مع الزمالك “.