مفاجأة.. إيقاف حكم “يد إينرامو” مدى الحياة!

الفيفا يوقف حكم “يد إينرامو” مدى الحياة

قررت لجنة التأديب بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” إيقاف الحكم الغاني جوزيف لامبتي مدى الحياة.

وجاء قرار الفيفا بمنع الحكم الغاني من ممارسة أي نشاط له علاقة بكرة القدم سواء محلياً أو دولياً مدى الحياة.

وجاء القرار بسبب اتهام لامبتي بالتلاعب بنتيجة مباراة جنوب أفريقيا أمام السنغال في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

وأظهر لامبتي تحيزاً كبيراً للجانب الجنوب أفريقي في المباراة أمام السنغال، مما أدى إلى خسارة الأخير بهدفين لواحد في المباراة.

وأعلن الفيفا عن قراره الرسمي بشأن الحكم صباح اليوم الأثنين، وذلك بناء على شكوى تقدم بها الجانب السنغالي من قبل.

الجدير بالذكر ان لامبتي تسبب في هزيمة الأهلي أمام الترجي التونسي من قبل في دوري أبطال أفريقيا باللقاء المعروف بأسم “يد إينرامو”.