مرتضى منصور: وصلني عرضاً لضم كهربا مقابل 40 مليون يورو

مرتضى منصور: استعارة كهربا واردة مقابل 5 ملايين يورو

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على تلقيه لعرضاً من أندية أجنبية ترغب في التعاقد مع اللاعب محمود عبد المنعم “كهربا” المعار إلى صفوف اتحاد جدة السعودي.

وكان مرتضى منصور قد أعلن عن رغبته في بيع كهربا مقابل مبالغ خيالية، قبل أن يعلن عن تلقيه لعروض أجنبية خلال الأيام الماضية.

وشدد منصور على أنه تلقى عرضاً من أندية – لم يذكر اسماءها – ترغب في ضم كهربا مقابل 40 مليون يورو، إلى جانب وجود عروض من أندية ترغب في استعارة اللاعب.

وأشار منصور إلى أن العرض الذي وصل للزمالك لاستعارة كهربا وصل إلى خمسة ملايين يورو، حيث أكد على أن الأرقام المعروضة نهائية ولا رجعة فيها.

وينتهي تعاقد كهربا مع اتحاد جدة السعودي بنهاية الموسم الجاري، في ظل وجود عقوبة على الفريق بمنع قيد لاعبين جدد بسبب مستحقات مالية متأخرة على إدارته.