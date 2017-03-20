مرتضى منصور: انضمام عمرو مرعي للأهلي “نكتة بايخة”

مرتضى منصور يرد على انباء انتقال عمرو مرعي للأهلي

رد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على الأنباء التي ترددت بشأن انتقال اللاعب عمرو مرعي مهاجم الفريق إلى صفوف الأهلي.

وسبق لتقارير إعلامية أن أكدت من قبل على قرب انتقال عمرو مرعي إلى الأهلي في الوقت الذي طلب فيه مجلس إدارة الزمالك التعاقد مع اللاعب.

وقال رئيس الزمالك في حديثه الإذاعي مساء اليوم الثلاثاء أن الحديث عن انتقال مرعي للأهلي لا أساس له من الصحة، مؤكداً على عدم صحة تلك الأنباء.

وأضاف رئيس الزمالك: ” عمرو مرعي لم يوقع للأهلي، والحديث عن هذا الأمر ما هو إلا نكتة بايخة ترددها وسائل الإعلام دون تحقق “.

واختتم مرتضى منصور: ” عمرو مرعي سينضم إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة والحديث عن إمكانية تواجده مع الأهلي لا أساس له “.

ويرغب نادي الزمالك في التعاقد مع عمرو مرعي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل تدعيم الخط الهجومي للفريق.