تقرير.. المظلوم والمنحوس والمحظوظ في اختيارات كوبر لودية توجو

مرعي المظلوم وإبراهيم المنحوس وعرفة المحظوظ

أعلن الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر صباح اليوم قائمة تضم 25 لاعبا اختارهم للدخول في معسكر مغلق الخميس المقبل حيث يمتد حتى الـ28 من الشهر الجاري يتخلله خوض مواجهة ودية أمام منتخب توجو.

وبالرغم من اختيارات كوبر وجهازه المعاون لهذه ا لقائمة إلا أن هناك من يرى أنها جاءت في محلها ، وهناك من يرى أن هناك لاعبون ظلموا وكانوا يستحقون التواجد فيها خاصة مع تألقهم اللافت في بطولة الدوري الممتاز.

وفي هذا التقرير نرصد أبرز اللاعبين المظلومين والمنحوسين والمحظوظين في اختيارات المدرب الأرجنتيني لهذه المباراة الودية التي سيخوضها في إطار التحضير لمواجهة تونس في شهر يونيو بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2019 بالكاميرون:

المظلومون :

1- عمرو مرعي

توقع الخبراء والمتابعون لأحوال الدوري المصري ضم عمرو مرعي مهاجم إنبي في قائمة الفراعنة لهذه المباراة الودية ، بعد المستوى اللافت الذي ظهر عليه اللاعب مع فريقه البترولي في مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم حيث سجل 8 أهداف احتل بهم صدارة الهدافين في فريقه.

عمرو مرعي لاعب رائع يمتاز بكثرة التحرك وهو شعلة نشاط لا يتوقف طوال الـ90 دقيقة كما أنه نجح في خطف أنظار المتابعين للدوري ، ولكنه لم يخطف أنظار كوبر وجهازه المعاون بالرغم من تصريحات أسامة نبيه المدرب العام للمنتخب بأن اللاعب على رادار المنتخب دائما.

2- أحمد جمعة

لم يتوقع أحد أن تخلو قائمة الفراعنة لمعسكر مارس من تواجد مهاجم المصري البورسعيدي بعد ظهوره الرائع مع فريقه منذ الموسم الماضي وليس هذا الموسم فحسب ، حيث نجح اللاعب في إحراز 9 أهداف محتلا بهم مركز الوصافة خلف أحمد الشيخ لاعب الأهلي والمعار لمصر المقاصة.

وبالرغم من تواجد اللاعب في المعسكر الأخير للفراعنة قبل السفر إلى الجابون لخوض بطولة أمم إفريقيا والتي احتل فيها منتخب مصر المركز الثاني إلا أن الرياح تأتي بما لا يشتهيه اللاعب والجهاز الفني للمصري البورسعيدي والمتابعين جيدا للدوري المصري ، حيث حرمه كوبر وجهازه من التواجد في القائمة في هذا المعسكر.

المنحوسون :

1- محمد إبراهيم

يظل النحس يطارد صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع منتخب مصر محمد إبراهيم حيث واجه اللاعب سوء توفيق مع الجهاز الفني للفراعنة بقيادة الأرجنتيني كوبر ، باستبعاده من قائمة معسكر مارس بالرغم من مشاركته في صفوف فريقه في الفترة الماضية وظهوره بمستوى مميز.

ولعل أبرز ما واجه “نحس” صانع ألعاب الزمالك وحرمه من التواجد في قائمة منتخب مصر التي أعلنت اليوم هو تعافي زميله مصطفى فتحي من الإصابة ومشاركته بصفة مميزة مع النادي الأبيض ، حيث أبرزت بعض الأنباء عن مفاضلة بينه وبين “السافل” للانضمام للمنتخب ليستقر الحال على فتحي ويختاره كوبر لودية توجو.

2- رامي ربيعة

أكثر اللاعبين نحسا في مصر هذا الموسم فقد تعرض اللاعب للكثير من الإصابات غضروف الركبة – جزع في انكل القدم ، ليحرم اللاعب من اللعب مع الأهلي لمدة لا تقل عن 6 أشهر ثم يصبح اللاعب جاهزا للمشاركة مع الفريق قبل أيام قليلة من إعلان القائمة النهائية لمعسكر مارس.

وبالرغم من مشاركة اللاعب لدقائق قليلة في مباراة فريقه أمس أمام بيدفيست في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا إلا أنه من رابع المستحيل أن يحكم الجهاز الفني للفراعنة على مستوى اللاعب خلال دقائق على الرغم من أنه أحد الأبناء المفضلين لكوبر.

المحظوظون :

1- عمرو طارق

لم يخطر ببال أحد من المتابعين أو حتى مدربوا الدوري المصري أن يقع اختيار كوبر على مدافع إنبي في قائمة منتخب مصر لمعسكر مارس ، حيث فضل الاستعانة به في هذا المعسكر ليكون بديلا جيدا للخارج من القائمة أحمد دويدار لاعب سموحة.

عمرو طارق اللاعب الذي أعاد طارق العشري اكتشافه من جديد وظهر بمستوى مميز معه في مباريات الفريق البترولي منذ تولي العشري المهمة ، ليدخل اللاعب السابق لريال بيتيس الإسباني في قائمة المحظوظين بالتواجد في قائمة منتخب مصر النهائية لمعسكر مارس.

2- عرفة السيد

رغم أدائه الجيد مع فريق وادي دجلة في المباريات الأخيرة واعتماد المدير الفني للفريق الدجلاوي أحمد حسام “ميدو” عليه في خط الهجوم وإحرازه أكثر من هدف إلا أن عرفة السيد يعد أكثر اللاعبين حظا في التواجد في قائمة منتخب مصر لودية توجو.

وتوقع القليل من المتابعين للكرة المصرية في الفترة الأخيرة تواجد اللاعب في قائمة الفراعنة لودية توجو إلان ان البعض الأخر يرى أن هناك العديد من المهاجمين كانوا يستحقون التواجد بدلا منه أمثال عمرو مرعي وحسام سلامة “باولو”.