عبد الحفيظ: الأهلي قادر على التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا

هنأ سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، لاعبو الفريق والجهاز الفني بالتأهل لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، على حساب فريق بيدفيست الجنوب إفريقي، مؤكدا أن الفريق حقق خطوة مهمة في سبيل سعيه للفوز بلقب البطولة.

هنأ سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، لاعبو الفريق والجهاز الفني بالتأهل لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، على حساب فريق بيدفيست الجنوب إفريقي، مؤكدا أن الفريق حقق خطوة مهمة في سبيل سعيه للفوز بلقب البطولة.

هنأ سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، لاعبو الفريق والجهاز الفني بالتأهل لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، على حساب فريق بيدفيست الجنوب إفريقي، مؤكدا أن الفريق حقق خطوة مهمة في سبيل سعيه للفوز بلقب البطولة.

وأوضح مديرالكرة بأن ضربة البداية دائما ما تكون صعبة، وأن القادم سيكون أفضل للفريق مع عودة المصابين، واستغلال الصفقات التي تعاقد معها النادي في فترة الانتقالات الشتوية بشكل كبير، وأن الفريق قادر على المنافسة بقوة في دور المجموعات ومن ثم المنافسة على التتويج بلقب البطولة.

وكان الأهلي قد تأهل لدور الـ16 من بطولة دوري أبطال إفريقيا بعدما تخطى عقبة بيدفيست بهدف نظيف في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.