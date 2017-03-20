الاختبار الطبي يحدد موعد مشاركة وليد سليمان في تدريبات الأهلي

يخضع وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاختبار طبي الأربعاء المقبل لتحديد مدى تخلصه من إجهاد العضلة الخلفية، وإمكانية مشاركته في التدريبات الجماعية، بعد تعرضه لإجهاد في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة بيدفيست الجنوب إفريقي.

يخضع وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاختبار طبي الأربعاء المقبل لتحديد مدى تخلصه من إجهاد العضلة الخلفية، وإمكانية مشاركته في التدريبات الجماعية، بعد تعرضه لإجهاد في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة بيدفيست الجنوب إفريقي.

يخضع وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاختبار طبي الأربعاء المقبل لتحديد مدى تخلصه من إجهاد العضلة الخلفية، وإمكانية مشاركته في التدريبات الجماعية، بعد تعرضه لإجهاد في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة بيدفيست الجنوب إفريقي.

ومن جانبه قال الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق الأول: إن اللاعب سيكون جاهزا للمشاركة في تدريبات الأربعاء أو الخميس على أقصى تقدير، لاسيما أنه عانى من إجهاد خفيف خلال المباراة، وأن الجهاز الفني فضل استبداله؛ لتجنب تفاقم الإصابة.

ولم يتمكن جناح الأهلي من استكمال مواجهة الأهلي أمس أمام بيدفيست في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا ، حيث خرج اللاعب في الشوط الثاني وحل زميله أحمد حمودي بديلا له.