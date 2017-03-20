أخبار الأهلي.. الأهلي يكافئ لاعبيه بعد التأهل لدور المجموعان من دوري أبطال إفريقيا

13 ألف جنيه لكل لاعب في الأهلي بعد التأهل لدور المجموعات

قررت إدارة النادي الأهلي مكافأة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم ماديا وذلك بعدما نجح في التأهل لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتأهل الأهلي لدور الـ16 من بطولة دوري أبطال إفريقيا بعدما نجح في تخطي عقبة بيدفيست الجنوب إفريقي بهدف نظيف في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وقرر النادي صرح مكافأة مادية قدرها 13 ألف جنيه لكل لاعب في الفريق ، وذلك وفقا للائحة المكافأت في الفريق المعمول بها من بداية الموسم.

وسيتم صرف المكافأة للاعبي الاهلي خلال الأيام القليلة المقبلة ، وذلك لتحفيزهم على بذل أقصى جهد في المباريات المقبلة.