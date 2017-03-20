منتخب مصر

22 لاعبا محرومين من “جنة” منتخب مصر في معسكر مارس

كتب علي نبوي
- 20 مارس، 2017 11:31 ص
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منتخب مصر

الشناوي وهاني وجابر ومرعي أبرز المستبعدين من قائمة الفراعنة في معسكر مارس

أعلن منذ قليل الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر قائمة لاعبيه الذين وقع عليهم الاختيار للانضمام للمعسكر الذي سينطلق بعد غد وحتى الـ28 من الشهر الجاري حيث يتخخله خوض الفراعنة مواجهة ودية أمام توجو.

وشهدت قائمة الفراعنة لهذا المعسكر الكثير من المفاجأت حيث استبعد كوبر العديد من اللاعبين الذين تنبأ لهم الكثيرون بالانضمام وفي مقدمتهم عمرو مرعي مهاجم إنبي ومحمد هاني الظهير الأيمن للأهلي ، وأحمد كابوريا لاعب المصري وزميله أحمد جمعة.

وفيما يلي قائمة تضم 20 لاعبا حرموا من جنة منتخب مصر في هذا المعسكر:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي (الزمالك) – محمد عواد (الإسماعيلي)
الدفاع: محمود علاء (وادي دجلة) – محمود حمدي “الونش” (الزمالك) – محمد هاني (الأهلي) – أحمد سامي (المقاصة) – محمد حمدي (المصري) – عمر جابر (بازل السويسري).
الوسط: إبراهيم صلاح (الزمالك) – وليد سليمان (الأهلي) – حسام غالي (الأهلي) – حسام عاشور (الأهلي) – محمود عبدالعاطي (الزمالك) – أحمد كابوريا (المصري) – أيمن حفني (الزمالك) – محمد إبراهيم (الزمالك) – محمد حمدي زكي (إنبي) .
الهجوم: باسم مرسي (الزمالك) – حسام باولو (الزمالك) – أحمد جمعة (المصري) – أحمد رؤوف (سموحة) عمرو مرعي (إنبي).

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