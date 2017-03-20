مفاجآت بالجملة في قائمة منتخب مصر لودية توجو

ضم عمرو جمال وعرفة السيد واستبعاد الشناوي من قائمة منتخب مصر لودية توجو

أعلن الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر قائمة لاعبيه الذين وقع عليهم الاختيار للانضمام إلى المعسكر المقبل والذي سينطلق بعد غد حتى ال28 من الشهر الجاري حيث يخوض خلاله مواجهة ودية أمام توجو.

وشهدت قائمة الفراعنة عودة كلا من عمرو جمال مهاجم الأهلي ومصطفى فتحي صانع ألعاب القلعة البيضاء مرة أخرى واستدعاء كلا محمود عبد الرحيم “جنش” حارس الزمالك وأحمد الشيخ لاعب الأهلي والمعار لمصر المقاصة وعمرو طارق مدافع إنبي للمرة الأولى ، بينما تم استبعاد أحمد الشناوي وأحمد دويدار.

وضمت القائمة كلا من :

حراسة المرمى: عصام الحضري (وادي دجلة) – شريف إكرامي (الأهلي) – محمود عبدالرحيم (جنش)

الدفاع: أحمد فتحي (الأهلي) – أحمد المحمدي (هال سيتي الإنجليزي) – عمرو طارق (إنبي) – محمد عبد الشافي (أهلي جدة السعودي) – أحمد حجازي (الأهلي) – سعد سمير (الأهلي) – علي جبر (الزمالك) – كريم حافظ (لانس الفرنسي)

الوسط: عبد الله السعيد (الأهلي) – محمد النني (الأرسنال الإنجليزي) – محمد صلاح (روما الإيطالي) – طارق حامد (الزمالك) – محمود عبد المنعم “كهربا” (اتحاد جدة السعودي) – محمود حسن “تريزيجيه” (موسكرون البلجيكي) – سام مرسي (ويجان الإنجليزي) – أمير عادل (فيبورج الدنماركي) – رمضان صبحي (ستوك سيتي الإنجليزي) – مصطفى فتحي (الزمالك) – عمرو وردة (باوك اليوناني) – أحمد الشيخ (مصر المقاصة)

الهجوم: عمرو جمال (الأهلي) – عرفة السيد (وادي دجلة).