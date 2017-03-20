فيديو.. الأهلي يرد على كثرة الإصابات التي يتعرض لها لاعبيه في الفترة الأخيرة

كامل زاهر: الإصابات أمر طبيعي

رد كامل زاهر عضو مجلس إدارة الأهلي على كثرة الإصابات التي يتعرض لها لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في الفترة الأخيرة ، معتبرا أنه أمر طبيعي في ظل خوض الفريق للعديد من المباريات.

وتعرض أكثر من لاعب في الفريق الأحمر للإصابة بشد في العضلة الخلفية خلال مباراتي الذهاب والإياب أماك بيدفيست الجنوب إفريقي وهم حسام غالي وجونيور أجاي وأحمد حمودي ووليد سليمان ، فيما تعرض مؤمن زكريا للإصابة في العضلة الضامة.

وقال زاهر في مداخلة إذاعيى عبر برنامج “جوه الجون” والذي يذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة ” :”تعرض أكثر من لاعب الأهلي للإصابة في الفترة اﻻخيرة أمر طبيعي جدا في ظل خوض الفريق للكثير من المباريان في قترة قصيرة:

وأضاف”لا نحمل أحد كثرة هذه الإصابات والجميع يعلم أنه أمر طبيعي”.