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طلائع الجيش يصارع وادي دجلة على ضم لاعب الأهلي

كتب علي نبوي
- 20 مارس، 2017 10:19 ص
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أكرم توفيقأكرم توفيق

طلائع الجيش ينافس وادي دجلة على ضم أكرم توفيق

دخل نادي طلائع الجيش في صراع مع وادي دجلة من أجل الظفر بخدمات أكرم توفيق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وانضم توفيق إلى الأهلي في الصيف الماضي قادما من إنبي بعقد يمتد لخمسة مواسم لكنه لم ينجح في حجز مكان أساسي في تشكيل الفريق الأحمر.

وفضل حسام البدري المدير الفني للفريق الأحمر الثلاثي حسام عاشور وأحمد فتحي وعمرو السولية عنه في وسط الأول هذا الموسم.

وباتت فرص مشاركة اللاعب الشاب مع الأهلي الموسم المقبل صعبة للغاية في ظل تواجد هذا الثلاثي حيث تشير كل المؤشرات إلى خروجه عن الأهلي نهاية الموسم.

وطلب طارق يحيى المدير الفني للطلائع ضم اللاعب على سبيل الإعارة ، وهو نفس الأمر الذي طالب به أحمد حسام “ميدو” المدير الفني لوادي دجلة من إدارة ناديه بضرورة التعاقد مع اللاعب.

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