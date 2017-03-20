بالصور.. رئيس وادي دجلة يهدد مرتضى منصور ببيع ستانلي للأهلي

ماجد سامي: ستانلي مثل كهربا

هدد المهندس ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة المستشار مرتضى منصورر رئيس الزمالك بعدم بيع اللاعب النيجيري ستانلي أوهاويتشي إلى القلعة البيضاء عقب نهاية إعارته مع الزمالك نهاية الموسم الجاري مشيرا إلى إمكانية بيعه للأهلي.

وضم الزمالك المهاجم النيجيري إلى صفوفه في الضيف الماضي قادما من وادي دجلة على سبيل الإعارة مع أحقيقة الشراء مقابل مليون ونصف المليون دولار.

وكان المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك قد أكد في تصريحات أمس على أنه لن يشتري ستانلي نهائيا إلا إذا عاد الدولار ل8 جنيهات ليثير هذا التصريح غضب سامي الذي رد على منصور من خلال ما كتبه على موقع التواصل “فيس بوك”.

وكتب سامي قائلا “بيع كهربا ب ١٠ مليون دولار تلاقي ثمن ستانلي و متصدمش الجمهور يا سيادة المستشار

ستانلي بالدولار زي ما كهربا بالدولار يا ريس”.

ماجد سامي: هابيع ستانلي للأهلي

وأضاف “ستانلي أوهاويتشي لاعب وادي دجلة المعار للزمالك حتى نهاية الموسم

سيقوم وادي دجلة بتسويقه من الأن للدوريات الخليجية و بنص ثمن كهربا”.

وتابع “بمناسبة قول للدولار إرجع يا دولار

متي ستعرف كم أهواك يا ستانلي أبيع من أجله الدنيا و ما فيها حاول حاول حاول إرجع إليا إليا”.

وواصل “هزر في ميامي هزر في المنتزة بس متهزرش في ستانلي”.

وأضاف “مش عايز تشتريه براحتك بس ماتتكلمش عن قيمته والا هابيعه للأهلي و مش هتقدر تلومني”.

وأتم “غني دخل لفكهاني فعص في أحلى منجا و طلع يزعق على الباب يا مانجا غالية محدش هيشتريكي الفكهاني ما شكتش طبعا”.