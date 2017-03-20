أخبار الأهلي اليوم.. بعثة الأهلي تعود إلى القاهرة قادمة من جنوب إفريقيا

بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة قادمة من جوهانسبرج

عادت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى القاهرة قادمة من مطار جوهانسبرج بجنوب إفريقيا وذلك بعدما خاض الفريق مواجهة إياب دور ال32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ووصلت بعثة الفريق الأحمر إلى مطار القاهرة في السسة والنصف صباح اليوم على مطن طائرة خطوط مصر للطيران قادمة من جوهانسبرج.

وكان الأهلي قد نجح في العبور لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا بعدما تخطى عقبة بيدفيست الجنوب إفريقي بهدف نظيف في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ومنح حسام البدري المدير الفني للفريق لاعبيه راحة من التدريبات لمدة 48 ساعة على أن يعود الفريق مرة أخرى للمران عقب انتهاء الراحة استعدادا لمباريات الدوري الممتاز.