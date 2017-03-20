أخبار الأهلي اليوم.. البدري يمنح لاعبي الأهلي راحة من التدريبات 48 ساعة عقب تخطي عقبة بيدفيست

راحة 48 ساعة في الأهلي بفرمان من البدري

قرر حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منح لاعبيه من التدريبات لمدة 48 ساعة عقب تخطيه عقبة بيدفيست في دوري أبطال إفريقيا.

ونجح الأهلي في التأهل لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا بعدما اجتاز عقبة بيدفيست الجنوب إفريقي بهدف نظيف في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وجاء قرار البدري بمنح لاعبيه راحة من التدريبات خوفا عليهم من الإجهاد في ظل الاستعدادات المكثفة التي خاضها الفريق قبل المباراة والسفر إلى جنوب إفريقيا.

وكانت بعثة الفريق قد وصلت القاهرة صباح اليوم قادمة من جنوب إفريقيا بعد نجاحهم في التأهل لدور المجموعات من البطولة.