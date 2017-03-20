فيديو.. البدري يعلن عن مجزرة في الأهلي نهاية الموسم

البدري يلمح عن رحيل أكثر من لاعب في نهاية الموسم

ألمح حسام البدري المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي عن وجود مذبحة على الأبواب في الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وأشار البدري في تصريحات تلفزيونية أنه ينوي تدعيم الفريق خلال المرحلة المقبلة بالعديد من الصفقات القوية في مراكز مختلفة.

وأوضح المدير الفني للفريق أنه أعلن في وقت سابق بعدم مسئوليته عن القائمة التي تم قيدها في بداية الموسم.

وأضاف البدري أن الفترة المقبلة ستشهد تغييرات كثيرة في الأهلي خاصة مع بداية الموسم المقبل.

وأكد البدري أن هناك تدعيمات كثيرة في الفريق مع بداية الموسم المقبل وأنه بعد توليه المهمة يحاول عبور الأزمات التي يقع فيها مشيرًا إلى أن الفريق يسير بخطى جيدة في الدوري وكان من المهم أن يتخطى هذه المرحلة بدوري الأبطال.

وعن تأهل الأهلي لدور المجموعات بدوري الأبطال أكد أنه كان يثق في قدرات لاعبي في التأهل لدور المجموعات وتخطي المباراة.

يذكر أن الأهلي كان قد تعادل سلبيًا في مباراته أمام بيدفيست في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا بعد أن فاز في مباراة الذهاب بهدف دون رد.