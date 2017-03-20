بالفيديو..البدري يفجر مفاجأة عن العرض الخليجي للرحيل عن الأهلي

البدري يكشف حقيقة الرحيل عن الأهلي

كشف حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حقيقة وجود عرض خليجي للتعاقد معه والرحيل عن القلعة الحمراء.

وأكد “البدري” في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية أون سبورت أنه بالفعل يمتلك بعض العروض الخليجية للرحيل عن الأهلي.

البدري: لدي بعض العروض بالفعل ولكن لن أرحل

وأوضح مدرب المارد الأحمر أن بعض الوكلاء تحدثوا معه بشأن بعض العروض للرحيل عن الأهلي، ولكنه أغلق هذا الملف، رافضاً الرحيل عن تدريب الاهلي.

وكانت عدة أنباء قد تحدث عن اقتراب البدري من الرحيل عن الأهلي بعد تلقيه عرضاً مغرياً من أحد أندية الخليج.