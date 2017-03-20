ملخص لمسات محمد صلاح أمام ساسولو

صلاح يساهم في ثلاثية روما في مرمى ساسولو

شارك الفرعون المصري محمد صلاح نجم نادي روما الإيطالي في فوز فريقه الليلة على حساب نظيره ساسولو بالدوري الإيطالي.

وحقق روما فوز ثمين لى حساب ساسولو بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة الجولة الـ29 بالكالتشيو.

محمد صلاح يحزر هدفاً في مرمى ساسولو

وأحرز صلاح الهدف الثاني لروما في الدقيقة 47 من عمر الشوط الأول، بعد متابعة كرة زميله ستيفان الشعراوي، ليسكنها الشباك.

ودفع سباليتي بمحمد صلاح في التشكيلة الأساسية لفري قالعاصمة منذ بداية المباراة إلى جوار الشعراوي في خط الهجوم.