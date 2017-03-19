فيديو .. لقطة رائعه سباليتي مدرب روما يقبل رأس صلاح عقب خروجه !

سباليتي يقبل رأس محمد صلاح

حرص الإيطالي سباليتي المدير الفني لفريق روما الإيطالي المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح نجم المنتخب الوطني الأول على توجيه تحية خاصة للفرعون المصري أثناء خروجه من مباراة الفريق اليوك.

وشارك محمد صلاح في التشكيل الأساسي لذئاب روما في مباراة اليوم أمام ساسولو ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وتألق محمد صلاح في المباراة التي انتهت بفوز فريق روما على ملعبه ووسط جماهيره بنتيجة 3-1 بعدما كان متأخرًا بهدف.

وتمكن محمد صلاح في صناعة الهدف الأول لروما بينما سجل الهدف الثاني ليعود للتوهج مجددًا مع روما.

وكان سباليتي قد هاجم محمد صلاح بعد خروجه من الدوري الأوروبي الأسبوع الماضي أمام ليون قبل أن يصالحه اليوم بتقبيل رأسه أثناء خروجه من المباراة.