هل يقع الأهلي والزمالك في مجموعة واحدة بدوري أبطال أفريقيا؟

الأهلي والزمالك يتأهلان لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

تأهل فريقا الاهلي والزمالك قطبي الكرة المصرية، إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا اليوم الأحد بشكل رسمي.

وتعادل الأهلي سلبياً اليوم مع بيدفيست الجنوب أفريقي، ليتأهل للدور المقبل، مستفيداً من فوزه في لقاء الذهاب بهدف نظيف.

بينما سقط الزمالك في فخ الهزيمة أمام رينجرز النيجيري بهدفين مقابل هدف، لكنه تأهل بفضل فوزه في الذهاب بنتيجة 4 – 1 .

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وفقاً للتصنيف الحالي للقطبي الكرة المصرية، فإن الفريقين يتواجدان في التصنيف الأول قبل إجراء قرعة دور المجموعات، وهو ما يبعدهما عن الصدام وجهاً لوجه في مجموعة واحدة بدور المجموعات .

تصنيف الفرق المتأهلة لدور الـ16 قبل قرعة دور المجموعات

وجاء التصنيف الكامل للفريق التي تأهلت لدور الـ16 بالبطولة كالتالي:

التصنيف الأول: الأهلي – الزمالك – النجم الساحلى التونسى – صن دوانز الجنوب أفريقى

التصنيف الثانى: الهلال السودانى – الترجى التونسى – اتحاد العاصمة الجزائرى – الوداد المغربى

التصنيف الثالث: المريخ السودانى – القطن الكاميرونى – فيتا كلوب الكونغولى – أهلى طرابلس الليبى

التصنيف الرابع: سان جورج الإثيوبى – كابس يونايتد الزيمبابوى – زاناكو الزامبى – فيروفياريو الموزمبيقى