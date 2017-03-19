محمد صلاح يقود روما أمام ساسولو

سبالتي يعلن تشكيلة روما لمواجهة ساسولو

أعلن لوتشيانو سباليتي المدير الفني لروما الإيطالي عن التشكيل الرسمي لفريقه الذي يستعد لمواجهة نظيره ساسولو، في مباراة الجولة التاسعة والعشرين للدوري الإيطالي.

ويقود الفرعون المصري محمد صلاح خط هجوم روما إلى جوار كل من، ستيفان الشعراوي وناينجولان .

التشكيل الرسمي لروما أمام ساسولو

وجاءت تشكيلة روما كالتالي:

حراسة المرمى: تشيزني

خط الدفاع: مانولاس، روديجار، فازيو، بيريس

خط الوسط: ستروتمان، بيرديس، إيمرسون

خط الهجوم: محمد صلاح، الشعراوي، ناينجولان