ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة برشلونة وفالنسيا

برشلونة يواصل مطاردة ريال مدريد على الصدارة

واصل فريق برشلونة الإسباني مطاردته لغريمه التقليدي ريال مدريد على صدارة الدوري الإسباني، بعد الفوز الكبير الذي حققه اليوم على فالنسيا.

وضرب برشلونة شباك نظيره فالنسيا بأربعة أهداف مقابل هدفين في مباراة الجولة الثامنة والعشرين والتي أقيمت على ملعب الكامب نو.

وأحرز رباعية البرسا كل من، سواريز وميسي “هدفين” وجوميز في الدقائق 35و45و53 و 89، بينما أحرز هدفي فالنسيا كل من، مانجالا ومنير الحدادي في الدقائق 29 و 46، لينتهي اللقاء بفوز برشلونة 4- 2.

وبتلك النتيجة، رفع برشلونة رصيده لـ63 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين عن ريال مدريد المتصدر، بينما يحتل فالنسيا المركز الـ14 برصيد 30 نقطة.