بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا اليوم الأحد 19 – 3 – 2017

بث مباشر مباراة برشلونة وفالنسيا اليوم

يستضيف فريق برشلونة الإسباني نظيره فريق فالنسيا مساء اليوم على ملعب الكامب نو في مباراة الجولة التاسعة والعشرين بالدوري الإسباني.

وتنطلق مباراة برشلونة وفالنسيا في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة – الحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية.

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ويدخل برشلونة لقاء اليوم بشعار الفوز وحصد النقاط الثلاث لمواصلة الضغط على غريمه التقليدي ريال مدريد متصدر الدوري الإسباني .

ويأمل الفريق الكتالوني في تخطى عقبة خفافيش فالنسيا على أرضه ووسط جماهيره في الكامب نو.

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ويستعد لويس إنريكي للدفع بقوته الضاربة في لقاء اليوم أملاً في استعادة نغمة الإنتصاراتبعد الهزيمة في الجولة الماضية أمام ديبورتيفو لاكورونيا

وسقط برشلونة في فخ الهزيمة في الجولة الماضية بالليجا الإسباني أمام ديبورتيفو لاكورنيا بهدفين مقابل هدف.

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ومن المنتظر أن يقود ثلاثي الرعب الكتالوني، ميسي ونيمار وسواريز خط هجوم فريق برشلونة في مباراة الليلة.

وتعول جماهير الكتلان على الثلاثي من أجل استعادة نغمة الانتصارات ومواصلة المنافسة على لقب الدوري الإسباني الذي يتصدره الريال حالياً بفارق خمس نقاط وله مبماراة مؤجلة.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وفالنسيا

تنقل قنوات بي إن سبورت القطرية مباراة برشلونة وفالنسيا بشكل حصري في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة .