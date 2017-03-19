ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة روما وساسولو

روما يحقق فوز كبير على ساسولو

حقق فريق روما الإيطالي فوزاً كبيراً على حساب فريق ساسولو بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة الجولة التاسعة والعشرين بالدوري الإيطالي.

وتقدم ساسولو بالهدف الأول مبكراص في الدقيقة 7 عبر لاعبه خوان ديفريل، ثم أدرك باريديس التعادل لروما في الدقيقة 16، قبل أن يخطف المصري محمد صلاح هدف التقدم لروما في الدقيقة 47، لينتهي الشوط الأول بتقدم روما 2- 1.

صلاح يساهم في فوز روما على ساسولو

وفي الشوط الثاني، واصل روما من ضغطه، حتى نجح في إحراز الهدف الثالث عن طريق دزيكو في الدقيقة 68، لينتهي اللقاء فوز روما 3 – 1.

وبتلك النتيجة، رفع روما رصيد لـ65 نقطةف ي المركز الثاني، بينما تجمد رصيد ساسولو عند 31 نقطة في المركز الـ15.