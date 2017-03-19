بث مباشر مشاهدة مباراة روما وساسولو اليوم الأحد 19 – 3 – 2017 في الدوري

بث مباشر مباراة روما وساسولو اليوم

يستضيف فريق روما الإيطالي نظيره فريق ساسولو مساء اليوم على ملعب الأوليمبيكو في مباراة الجولة التاسعة والعشرين بالدوري الإيطالي.

وتنطلق مباراة روما وساسولو في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة – الحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية .

مشاهدة مباراة مباراة روما وساسولو بث مباشر

ويدخل روما الإيطالي مباراة اليوم بشعار الفوز وحصد النقاط الثلاث في مباراة اليوم، لمواصلة مطاردة فريق يوفنتوس على صدارة الترتيب.

ويدخل روما مباراة الليلة في ظروف صعبة بعد خروجه من بطولة الدوري الاوروبي أمام ليون الفرنسي

بث مباشر مباراة روما وساسولو يوتيوب

ويستعد لوتشيانو سباليتي للدفع بقوته الضاربة في لقاء اليوم أملاً في استعادة نغمة الإنتصارات ومواصلة الصراع على اللقب، بعد ضياع حلم البطولة الأوروبية.

ومن المنتظر أن يقود الفرعون المصري محمد صلاح هجوم فريق العاصمة الإيطالية رفقة البوسني دزيكو، حيث يحملان أمال جماهير الجيلاروسي للفوز وحصد النقاط الثلاث.

يلا شوت مشاهدة مباراة روما وساسولو 19 – 3 – 2017

ويخشى الذئاب من غدر

القنوات الناقلة لمباراة روما وساسولو

تنقل قنوات بي إن سبورت القطرية مباراة يوفنتوس وبورتو بشكل حصري في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة .

