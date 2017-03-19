صدمة قوية للزمالك قبل دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

الزمالك يتلقى لطمة قوية قبل دور المجموعات

تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة محمد حلمي، صدمة قوية، عقب مباراة الفريق أمام إينوجو رينجرز النيجيري.

وكان الزمالك قد تأهل لدور الستة عشر بدوري أبطال إفريقيا، رغم هزيمته اليوم أمام رينجرز النيجيري بهدفين مقابل هدف، مستفيداً من فوزه ذهاباً بأربعة أهداف مقابل هدف.

ستانلي يغيب عن الزمالك في بداية مشواره بدور المجموعات

وتأكد غياب النيجيري ستانلي عن أولى مباريات الزمالك في دور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقي بسبب الإيقاف.

وجاء إيقاف ستانلي بعد حصوله على بطاقة صفراء في مباراة الفارس الأبيض أمام رينجرز النيجيري اليوم.