انفراد..الشيخ وعرفة السيد مفاجأة قائمة المنتخب لودية توجو

كوبر يضم الشيخ وعرفة السيد لقائمة منتخب مصر

قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة الأرجنتيني هكتور كوبر، ضم أحمد الشيخ نجم نادي مصر المقاصة وهداف الدوري، وعرفة السيد نجم نادي وادي دجلة لمعسكر المنتخب المقبل.

وعلم “أخبار الأهلي” من مصدر مسئول في جهاز المنتخب أن أحمد الشيخ وعرفة السيد هما أحدث المنضمين لقائمة الفراعنة للمعسكر المقبل .

كوبر يكافئ الشيخ وعرفة الشيخ على تألقهما

وجاء ضم كوبر للثنائي، الشيخ وعرفة السيد، بعد تألقهما الكبير مع المقاصة ودجلة خلال منافسات الموسم الحالي.

ومن المنتظر أن يعلن كوبر عن القائمة النهائية لمعسكر المنتخب غداً الأثنين، استعدادا للمباراة الودية أمام منتخب توجو والمقررة يوم 28 مارس الجاري.