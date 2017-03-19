رمضان صبحي يهنئ لاعبي الأهلي بالتأهل

حرص رمضان صبحي نجم نادي ستوك سيتي الإنجليزي على تقديم التهنئة إلى النادي الأهلي، عقب تأهل الفريق لدور الـ16 بدوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد تعادل سلبياً مع بيدفيست الجنوب أفريقي في مباراة إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا عصر اليوم الأحد، ليتأهل بفضل فوزه في مباراة الذهاب بهدف نظيف.

وهنئ رمضان صبحي عبر موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، لاعبي النادي الأهلي على التأهل لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

رمضان صبحي للاعبي الأهلي: ألف مبروك يا رجالة

وكتب رمضان قائلا:” ألف مبروك يا رجالة”، معرباً عن فرحته بتأهل فريقه السابق لدور المجموعات بالبطولة الإفريقية.