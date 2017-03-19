مدرب بيدفيست يكشف عن أفضل لاعبي الأهلي

هانت يتغزل في لاعبي الأهلي

تغزل جافين هانت المدير الفني لفريق بيدفيست الجنوب إفريقي في لاعبي النادي الأهلي، عقب المباراة التي أقيمت بين الفريقين عصر اليوم بجنوب إفريقيا.

وكان الأهلي قد تأهل لدور الـ16 بدوري أبطال إفريقيا، بعد تعادله السلبي مع فريق بيدفيست الجنوب إفريقي اليوم، مستفيداً من فوزه ذهاباً بهدف نظيف.

مدرب بيدفيست: عمرو جمال وأحمد حجازي الأفضل في الأهلي

وأكد “هانت” في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية دي إم سي أن النادي الأهلي قدم مباراة كبيرة واستحق التأهل للدور المقبل بالبطولة الإفريقية.

وأوضح مدرب بيدفيست أن لاعبو الأهلي ظهروا بمستوى مميز في المباراة، خاصة أحمد حجازي وعمرو جمال اللذان يعدان الأفضل في اللقاء.