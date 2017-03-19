ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة أتليتكو مدريد وإشبيلية

أتليتكو مدريد يحسم قمة إشبيلية بثلاثية

حسم فريق أتليتكو مدريد موقعة القمة أمام إشبيلية بثلاثة أهداف مقابل هدف اليوم في إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين بالدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم الأتليتكو بالهدف الأول في الدقيقة 37 عبر لاعبه دييجو جودين، لينتهي الشوط الأول بتقدم أتليتكو مدريد بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، واصل الأتليتكو من ضغطه حتى نجح في خطف الهدف الثاني في الدقيقة 61 بتوقيع الفرنسي أنطوان جريزمان، ثم أضاف كوكي الهدف الثالث في الدقيقة 77، قبل أن يحرز خواكين كوريا الهدف الأول لإشبيلية في الدقيقة 85، لينتهي اللقاء بفوز أتليتكو مدريد 3 – 1 .

أتليتكو يسقط إشبيلية ويقترب من المركز الثالث

وبتلك النتيجة، رفع أتليتكو مدريد رصيده لـ55 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد إشبيلية عند 57 نقطة في المركز الثالث.