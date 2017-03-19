بالفيديو.. باسم مرسي يتعادل للزمالك أمام رينجرز

باسم مرسي يسجل هدف التعادل للزمالك في مرمى رينجرز

نجح اللاعب باسم مرسي مهاجم نادي الزمالك في تسجيل هدف فريقه في مواجهة رينجرز النيجيري في دوري الأبطال الأفريقي.

وكان الزمالك قد تأخر في النتيجة أمام رينجرز بهدف نظيف، قبل أن يدخل باسم مرسي لملعب المباراة بدلاً من محمد إبراهيم.

واستطاع باسم مرسي أن يستقبل كرة عرضية من أيمن حفني في الدقيقة 70 من المباراة ليحولها بتصويبة أرضية إلى داخل الشباك.

وكان الزمالك قد تفوق على رينجرز بأربعة أهداف لواحد في إطار مباريات الذهاب من دور الـ32 لدوري الأبطال الأفريقي في القاهرة.

وجاء هدف مرسي ليتسبب في رحيل جماهير رينجرز من ملعب المباراة بعد التأكد من عدم قدرة فريقها على التأهل للدور التالي.