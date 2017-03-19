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بالفيديو.. باسم مرسي يتعادل للزمالك أمام رينجرز

كتب أحمد إبراهيم
- 19 مارس، 2017 6:49 م
20,239
باسم مرسيباسم مرسي

باسم مرسي يسجل هدف التعادل للزمالك في مرمى رينجرز

نجح اللاعب باسم مرسي مهاجم نادي الزمالك في تسجيل هدف فريقه في مواجهة رينجرز النيجيري في دوري الأبطال الأفريقي.

وكان الزمالك قد تأخر في النتيجة أمام رينجرز بهدف نظيف، قبل أن يدخل باسم مرسي لملعب المباراة بدلاً من محمد إبراهيم.

واستطاع باسم مرسي أن يستقبل كرة عرضية من أيمن حفني في الدقيقة 70 من المباراة ليحولها بتصويبة أرضية إلى داخل الشباك.

وكان الزمالك قد تفوق على رينجرز بأربعة أهداف لواحد في إطار مباريات الذهاب من دور الـ32 لدوري الأبطال الأفريقي في القاهرة.

وجاء هدف مرسي ليتسبب في رحيل جماهير رينجرز من ملعب المباراة بعد التأكد من عدم قدرة فريقها على التأهل للدور التالي.

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