البدري: الحكم تغاضى عن ركلة جزاء للأهلي.. وجمال كاد يحسم اللقاء

البدري يلوم الحكم الأنجولي على عدم احتساب ركلة جزاء للأهلي

وجه حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي اللوم للحكم الأنجولي الذي أدار مباراة فريقه أمام بيدفيست الجنوب أفريقي في دوري ابطال أفريقيا.

وكان الأهلي قد تعادل مع بيدفيست سلبياً في جنوب أفريقيا بمباراة الإياب، بعدما تغلب عليه بهدف نظيف في القاهرة في مباراة الذهاب من دور الـ32 لدوري أبطال افريقيا.

وشدد البدري على أن الحكم الانجولي تغاضى عن احتساب ركلة جزاء للأهلي في الشوط الأول من المباراة، مشدداً على أنها كادت لتحسم المواجهة.

وأشار المدير الفني للأهلي أن عمرو جمال كاد أن يحسم الانتصار لصالح للفريق في المباراة بعدما صوب كرة تصدى لها القائم قبل نهاية المواجهة بدقائق.

واختتم البدري حديثه بالتأكيد على أن الحظ لم يقف إلى جانب الاهلي في المباراة، مشدداً على أنه كاد ليحقق الفوز لولا الحكم وتصدي القائم لكرة عمرو جمال.

الجدير بالذكر أن الأهلي نجح في التأهل لدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا بعدما فاز على بيدفيست بهدف نظيف في مجموع المبارتين.