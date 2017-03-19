بالفيديو.. رينجرز يتقدم على الزمالك في دوري الأبطال

الزمالك يتأخر في النتيجة أمام رينجرز بدوري الأبطال

أنهى نادي الزمالك الشوط الأول من مباراة الفريق أمام رينجرز النيجيري متأخراً بهدف نظيف في إطار مباريات دوري الأبطال الافريقي.

وكان الزمالك قد تفوق على رينجرز بأربعة أهداف لواحد في إطار مباريات الإياب من دور الـ32 لمسابقة دوري الأبطال الأفريقي.

وسيطر التعادل السلبي على الشوط الأول من مباراة الزمالك ورينجرز حتى جاءت الدقيقة 43 لتشهد فك العقم التهديفي في اللقاء.

ونجح تيمي توب مهاجم رينجرز في تسجيل هدف التقدم لفريقه في اللقاء بعدما تسلم كرة داخل منطقة الجزاء وسط غياب دفاعي من الزمالك.

وصوب اللاعب النيجيري الكرة بسهولة داخل شباك جنش معلناً عن تقدم فريقه قبل قوان قليلة من إطلاق الحكم لصافرة نهاية النصف الأول من اللقاء.