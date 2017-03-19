عبد الحفيظ: من حظ بيدفيست السيء أنه واجه الأهلي

عبد الحفيظ: بيدفيست فريق قوي.. وحظه السيء أنه واجهنا

عبر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن سعادته بتأهل فريقه إلى دور المجموعات من دوري الأبطال الأفريقي على حساب بيدفيست الجنوب أفريقي.

وكان الاهلي قد تعادل مع بيدفيست مساء اليوم الأحد في جنوب أفريقيا في إطار مباريات الإياب من دور الـ32 لدوري الأبطال الأفريقي.

وسبق للأهلي أن حقق الفوز على بيدفيست في دور الذهاب بهدف نظيف قبل أن يتعادل سلبياً في جنوب أفريقيا ليتأهل للدور المقبل.

وأشار عبد الحفيظ إلى أن النادي الأهلي استحق التأهل إلى الدور القادم من البطولة الأفريقي، مشدداً على أنه كان يستحق الفوز بأكثر من هدف في مباراة الذهاب.

وأضاف مدير الكرة بالأهلي بأن حظ بيدفيست العاثر أدى إلى مواجهته للأهلي في مرحلة مبكرة من البطولة مما أدى إلى خروجه من المسابقة.

واختتم عبد الحفيظ حديثه بالتأكيد على أن التأهل لدور المجموعات من دوري الأبطال يعد أمراً طبيعياً بالنسبة للأهلي، مؤكداً على صعوبة المواجهة المقبلة.