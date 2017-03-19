بالفيديو.. القائم يحرم عمرو جمال من هدف في شباك بيدفيست

القائم يحرم الأهلي من تسجيل هدف التقدم في بيدفيست

حرم القائم، اللاعب عمرو جمال مهاجم النادي الأهلي من تسجيل هدف التقدم في المباراة التي جمعت الفريق مع بيدفيست الجنوب أفريقي.

وكان عمرو جمال على مقربة من تسجيل هدف الأهلي الأول في المباراة مع حلول الدقيقة 86 بعدما استطاع أن يخترق دفاعات الفريق الجنوب أفريقي.

وتوغل عمرو جمال في دفاعات بيدفيست ليصوب الكرة أرضية إلا أن القائم الأيمن لمرمى الفريق الجنوب أفريقي تصدى للكرة بنجاح.

وكان الاهلي قد تغلب على بيدفيست في مباراة الذهاب بينهما يوم السبت الماضي بهدف نظيف سجله اللاعب أحمد حجازي.

وتأهل الأهلي لدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا بعدما تعادل سلبياً مع بيدفيست في مباراة الإياب ليحصد الفريق بطاقة التأهل للدور المقبل.