الخلفية تضرب وليد سليمان في مواجهة الاهلي وبيدفيست

تعرض اللاعب وليد سليمان جناح النادي الأهلي للإصابة خلال مباراة الفريق أمام بيدفيست الجنوب أفريقي في دوري أبطال أفريقيا.

وشعر وليد سليمان بألام في العضلة الخلفية مع حلول الدقيقة 67 من المباراة مما أدى إلى خروجه من الملعب في تبديل أول للقلعة الحمراء.

وقرر حسام البدري المدير الفني للأهلي الدفع بأحمد حمودي بدلاً من وليد سليمان الذي فشل في العودة إلى ملعب المباراة في الدقيقة 69.

ويلعب الأهلي مع بيدفيست في إطار مباريات الإياب من دور الـ32 لمسابقة دوري الأبطال الأفريقي في جنوب أفريقيا.

ومن المقرر أن يخضع وليد سليمان لأشعة وفحوصات طبية بمجرد العودة إلى القاهرة من أجل تحديد مدى إصابته وفترة غيابه عن الأهلي.