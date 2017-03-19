بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك ورينجرز اليوم الأحد 19-3-2017 في دوري أبطال إفريقيا

بث مباشر مباراة الزمالك ورينجرز اليوم الأحد

يحل الزمالك ضيفا ثقيلا على رينجرز النيجيري في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا اليوم الأحد 19-3-2017.

ويحتضن ملعب “نامدي ازيكيو ستاديوم” مواجهة الزمالك ورينجرز في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك ورينجرز في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة – السادسة مساءً بتوقيت السعودية.

مشاهدة مباراة الزمالك ورينجرز

ويدخل الفريق الأبيض هذا اللقاء بأفضلية مباراة الذهاب بأربعة أهدف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت الأحد الماضي على ستاد “السلام” بالقاهرة.

ويكفي أبناء ميت عقبة التعادل بأي نتيجة أو الخسارة بفارق هدفين من أجل العبور للدور المقبل من البطولة الإفريقية التي جاء فيها الزمالك وصيفا في النسخة السابقة.

الزمالك ورينجرز بث مباشر

ويأمل أبناء المدرب محمد حلمي في مواصلة تقديم نتائجه المميزة في البطولة وأدائه القوي بعد الفوز الأخير على رينجرز بأربعة أهداف مقابل هدف.

يوتيوب يالا شوت مباراة الزمالك ورينجرز اليوم 19-3-2017

وجمع حلمي جميع أسلحته لهذه المباراة حيث أكد على صعوبة هذ اللقاء بالرغم من الفوز بأربعة أهداف مقابل هدف في مباراة الذهاب.

بينما يتطلع أصحاب الأرض لتحقيق الفوز والعودة في النتيجة بالرغم من صعوبتها لكن ثقة الجهاز الفني للفريق النيجيري ورغبته في تحقيق الفوز وتعويض خسارة الذهاب يجعل يزيد من صعوبة المباراة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ورينجرز

تنقل مباراة الزمالك ورينجرز على قناة أون سبورت في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة – السادسة مساءً بتوقيت السعودية.