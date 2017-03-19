بالفيديو.. ملخص ونتيجة وأهداف مباراة الزمالك ورينجرز في دوري أبطال افريقيا

الزمالك يتأهل لدور المجموعات من دوري أبطال افريقيا رغم الخسارة

خسر نادي الزمالك المباراة التي جمعته مع رينجرز النيجيري بهدفين لواحد في إطار مباريات الإياب من دور الـ32 لمسابقة دوري الأبطال الأفريقي.

وسبق للزمالك أن حقق الفوز على رينجرز بأربعة أهداف لواحد في إطار مباريات الذهاب من دور الـ32 للبطولة الأفريقية، ليحسم نتيجة المبارتين بخمسة أهداف لثلاثة.

وتأهل الزمالك إلى دور المجموعات من دوري الأبطال الأفريقي ليلحق بالأهلي الذي سبق وأن تأهل للدور نفسه بعدما أقصى بيدفيست الجنوب أفريقي من المسابقة.

ونجح تيمي توب في تسجيل الهدف الأول لرينجرز في الدقيقة الأخيرة من شوط المباراة الأول بعدما استغل خطأ دفاعي فادح لينفرد بمحمود جنش واضعاً الكرة داخل الشباك.

واستطاع باسم مرسي أن يسجل هدف التعادل للزمالك في الدقيقة 70 بعدما تلقى كرة عرضية من أيمن حفني ليضع الكرة داخل الشباك بعد تصويبة أرضية.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح رينجرز في الدقيقة 87 ليصوبها جودين بنجاح داخل شباك جنش معلناً عن هدف التقدم الذي أنهى لقاء الإياب لصالح فريقه.