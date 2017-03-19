تعرف على تشكيل الأهلي أمام بيدفيست

عمرو جمال يقود هجوم الأهلي أمام بيدفيست

أعلن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل فريقه الذي سيوجه بعد قليل مضيفه بيدفيست الجنوب إفريقي في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقرر البدري الدفع بعمرو السولية في خط الوسط ليلعب بجوار حسام عاشور وأحمد فتحي ، فيما سيعوض وليد سليمان المصاب جونيور أجاي.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي :

حراسة المرمى : شريف إكرامي

خط الدفاع : محمد هاني – سعد سمير – أحمد حجازي – علي معلول

خط الوسط : حسام عاشور – أحمد فتحي – عمرو السولية – عبد الله السعيد – وليد سليمان

خط الهجوم : عمرو جمال.

أما البدلاء :

محمد الشناوي – رامي ربيعة – محمد نجيب – صالح جمعة – عماد متعب – أحمد حمودي – كوليبالي.