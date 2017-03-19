أخبار الزمالك اليوم.. الزمالك يفكر في ضم لاعب وسط طنطا

الزمالك يراقب محمد جابر

يفكر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التعاقد مع محمد جابر لاعب وسط فريق طنطا وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرغب حلمي في التعاقد مع اللاعب لتعزيز خط وسط الفريق الأبيض لتعزيز صفوفه في الموسم المقبل خاصة وأن اللاعب يقدم مستوى مميز مع أبناء السيد البدوي.

ومن المنتظر أن تراقب لجنة التعاقدات بالنادي الأبيض اللاعب في مباريات فريقه المقبلة بمسابقة الدوري الممتاز للحكم النهائي عليه قبل التعاقد معه.

الجدير بالذكر أم الزمالك يضم أكثر من لاعب أمثال طارق حامد وأحمد توفيق وصلاح ريكو.