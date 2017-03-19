بث مباشر مباراة الأهلي وبيدفيست اليوم الأحد 19-3-2017 في دوري أبطال إفريقيا

بث مباشر مباراة الأهلي وبيدفيست اليوم الأحد

يخوض الأهلي اختبارا في غاية الصعوبة وذلك عندما يحل ضيفا على بيدفيست الجنوب إفريقي اليوم الأحد 19-3-2017.

ويحتضن ملعب “بيدفيست” مواجهة بيدفيست والأهلي في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويدخل الأهلي هذا اللقاء باحثا عن التأهل لدور المجموعات من البطولة الإفريقية حيث حقق الفوز في مباراة الإياب بالقاهرة بهدف نظيف ، بينما يطمح أصحاب الأرض في تعويض هزيمة مباراة الإياب وخطف بطاقة العبور للدور المقبل.

مشاهدة مباراة الأهلي وبيدفيست

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وبيدفيست في دوري أبطال إفريقيا في تمام الثالثة و30 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة – الرابعة و40 دقيقة مساءً بتوقيت السعودية.

ويكفي الشياطين الحمر التعادل بأي نتيجة في مباراة اليوم لتخطي هذه العقبة ، بينما يحتاج الفريق الجنوب إفريقي لتحقيق الفوز بفارق هدفين نظيفين.

الأهلي وبيدفيست بث مباشر

وتلقى حسام البدري المدير الفني للأهلي ضربة قوية قبل هذا القاء بإصابة الثنائي ، جونيور أجاي وحسام غالي وغيابهم عن الفريق لمدة لا تقل عن أسبوعين ، فيما تحوك الشكوك حول جاهزية الثنائي الأهلي أحمد حمودي ومؤمن زكريا.

وجمع البدري جميع أسلحته الإفريقية لهذا اللقاء حيث من المنتظر أن يدفع البدري بعمرو السولية في خط الوسط لتأمين الناحية الدفاعية للفريق وزيادتها في منتصف الملعب.

يوتيوب يالا شوت مباراة الأهلي وبيدفيست اليوم 19-3-2017

ويدرك لاعبو الأهلي أن مواجهة اليوم لن تكون سهلة خاصة وأنهم سيواجهوا منافسا قويا خلق لهم العديد من المشاكل في مباراة الذهاب التي أقيمت الأسبوع الماضي بالقاهرة.

ويعول البدري في هذه المباراة على خبرة لاعبيه بالنظر إلى فارق الخبرات بينه وبين منافسه الذي خرج للنور الإفريقي منذ 3 مواسم فقط.

فيما يسعى بيدفيست لتحقيق المفاجأة وقلب النتيجة رأسا على عقب خاصة وأنه يملك مجموعة مميزة من اللاعبين والتي تتسم بالقوة الجسمانية واللياقة البدنية واستغلال عاملي الأرض والجمهور.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيدفيست

تنقل قناة دي إم سي مباراة الأهلي وبيدفيست في دوري أبطال إفريقيا في تمام الثالثة و30 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة – الرابعة و40 دقيقة مساءً بتوقيت السعودية.

