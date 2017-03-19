بالفيديو.. ملخص ونتيجة مباراة الأهلي وبيدفيست في دوري أبطال افريقيا

الأهلي يتعادل مع بيدفيست ويتأهل لدور المجموعات في دوري الأبطال

نجح النادي الأهلي في خطف تعادلاً من فريق بيدفيست الجنوب أفريقي في إطار مباريات الإياب من دور الـ32 لمسابقة دوري أبطال افريقيا.

وكان الأهلي قد تغلب على بيدفيست في القاهرة بهدف نظيف مساء السبت الماضي في إطار مباريات الذهاب من دور الـ32 للبطولة الأفريقية.

واستطاع الأهلي أن يفرض التعادل على بيدفيست في ظل إغلاق كافة المنافذ الدفاعية أمام مهاجمي الفريق الجنوب أفريقي مع الاعتماد على الهجمات المرتدة.

وتصدت العارضة لتصويبة من لاعبي بيدفيست في الدقيقة 44 من عمر المباراة، قبل أن تحرم عمرو جمال من هدف للأهلي في الدقيقة 86 من اللقاء.

وتعرض وليد سليمان للإصابة في العضلة الخلفية خلال الشوط الثاني من المباراة ليحل أحمد حمودي بدلاً منه بعدما فشل في استكمال اللقاء.

وبهذا التعادل يكون الأهلي قد تأهل إلى دور المجموعات من البطولة الأفريقية منتظراً قرعة المسابقة التي لم يتحدد موعدها حتى الآن.