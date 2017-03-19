ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة مانشستر يونايتد وميدلزبره في الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد ينجو من فخ ميدلزبره بثلاثية

حقق مانشستر يونايتد فوزا هاما على مضيفه ميدلزبره بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت ظهر اليوم على ملعب “ريفرسايد ستوديوم” في إطار مباريات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزس الممتاز “البريميرليج”.

افتتح البلجيكي مروان فيلاني أهداف مانشستر يونايتد محرزا الهدف الأول في الدقيقة 30 لينتهي الشوط الأول بتقدم الشياطين الحمر بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني أضاف جيسي لينجارد الهدف الثاني لليونايتد في الدقيقة 62 ، ويقلص ودري جيستيد النتيجةومحراز الهدف الأول لميدلزبره في الدقيقة 77.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع أحرز أنطونيو فالنسيا الهدف الثالث لمانشستر يونايتد لتنتهي المباراة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وبهذا الفوز رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 52 نقطة في المركز الخامس ، بينما تجمد رصيد ميدلزبره عند النقطة 22 في المركز التاسع عشر قبل الأخير.