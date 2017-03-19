مدرب تشيلسي يتحدث عن رمضان صبحي

كونتي: تشيلسي يمتلك لاعبين شباب جيدين ومنهم رمضان صبحي

أثنى الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لتشيلسي على اداء لاعبي ستوك سيتي الشباب في مباراتهم التي أقيمت أمس بالرغم من الخسارة التي تلقاها أصحاب الأرض بهدفين مقابل هدف.

وحقق تشيلسي فوزا مثيرا أمس على ستوك سيتي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت أمس على ستاد “بريطانيا” في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي “البريميرليج”.

وقال كونتي عقب نهاية المباراة “ستوك سيتي قدم مستوى مميز في المباراة ويمتلك مجموعة جيدة من اللاعبين الشباب وفي مقدمتهم رمضان صبحي”.

وأضاف “لاعبي ستوك سيتي الشباب قدموا مباراة جدية للغاية ولكننا نجحنا في الفوز وحصد الثلاث نقاط”.