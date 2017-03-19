مدافع وادي دجلة يوضح حقيقة انتقاله للأهلي

محمود علاء: شرف لأي لاعب الانضمام للأهلي ولكني مرتبط بعقد مع دجلة

أوضح محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة حقيقة الأنباء التي ترددت في الفترة الأخيرة عن اقترابه من الانتقال للنادي الأهلي.

وترددت أنباء قوية في الفترة الأخيرة عن رغبة حسام البدري المدير الفني للمارد الأحمر في التعاقد مع اللاعب والذي يقدم مستوى مميز للغاية مع فريقه هذا الموسم.

وفي تصريحات تلفزيونية قال لاعب دجلة “أركز حاليا مع فريقي ولدي عقد ممتد لموسمين مع دجلة وأي انتقال لن يكون إلا من خلال النادي”.

وأضاف “شرف لأي لاعب ارتداء قميص الأهلي واللعب له وأي لاعب يحلم بالانتقال للأهلي ولكني أركز مع فريقي لاحتلال مركز جيد على سلم الترتيب”.