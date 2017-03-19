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عمر جابر: مكالمة أبو تريكة لي هي الأفضل في حياتي

كتب أحمد إبراهيم
- 19 مارس، 2017 10:55 ص
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تريكة

عمر جابر يختار أفضل لاعب في العالم والنادي الذي يتمنى اللعب له

أكد عمر جابر ظهير نادي بازل السويسري على أن المكالمة التي سبق وأن تلقاها من محمد أبو تريكة لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق تعد هي الأفضل في حياته.

وأشار عمر جابر إلى أنه سبق وأن تلقى مكالمة من أبو تريكة من أجل التهنئة بعيد ميلاده، مؤكداً على أنها تعد الأفضل له في حساته.

وأضاف لاعب الزمالك السابق بأن نادي بازل يعد هو الفريق المفضل له، مؤكداً على حبه لنادي برشلونة الأسباني الذي يرى أنه الأقوى حالياً في العالم.

وأوضح عمر جابر بأن ليونيل ميسي يعد هو أفضل اللاعبين في العالم خلال الفترة الحالية، مشدداً على أن الأامر لا يقلل مما يقدمه كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد..

واختتم عمر جابر حديثه بالتأكيد على أن ملعب الإمارات الخاص بنادي أرسنال يعد أفضل الملاعب التي لعب عليها من قبل، متمنياً زيارة ملعبي كامب نو وسانتياجو برنابيو معقل ناديي برشلونة وريال مدريد على التوالي.

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