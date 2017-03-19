الأهلي يهدد: لن نقف كمتفرجين في حال إعادة مباراة الزمالك والمقاصة

الأهلي يهدد برد بفعل قوي في حال إعادة مباراة الزمالك ومصر المقاصة

هدد عماد وحيد عضو مجلس إدارة النادي الأهلي بأن ناديه لن يقف كمتفرج في حال التفكير في إعادة مباراة الزمالك ومصر المقاصة بالدوري المصري.

وكانت ازمة قد نشبت بين نادي الزمالك واتحاد الكرة المصري بسبب عدم احتساب جهاد جريشة حكم مباراة الفريق أمام مصر المقاصة لركلة جزاء.

وشدد وحيد في تصريحات تليفزيونية على أن إدارة ناديه لن تقف مكتوفة الأيدي أمام محاولات إعادة المباراة، مشدداً على أن الأمر ليس جائزاً في كرة القدم.

وقال عضو إدارة الاهلي: ” إعادة المباراة ستفتح المجال أمام إعادة غيرها من اللقاءات، لن نقف مكتوفي الأيدي أمام المحاولات الحالية لإعادتها.

وأضاف: ” لن نكون متفرجين ونصفق إذا تمت إعادتها، فهذه ليست كرة قد ولا يجوز إعادة مباراة بسبب تغاضي الحكم على احتساب ركلة جزاء “.

واختتم: ” يجب أن يلعب الزمالك كافة مؤجلاته قبل استئناف الأهلي لمبارياته في الدوري المصري، أرى أن هناك حالة من عدم الحياد بين الأندية “.