التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة رينجرز

محمد حلمي يستقر على ملامح تشكيل الزمالك أمام رينجرز

استقر محمد حلمي المدير الفني لنادي الزمالك على ملامح تشكيل فريقه في مواجهة رينجرز النيجيري في مسابقة دوري الأبطال الأفريقي.

وسيلتقي الزمالك مع رينجرز مساء اليوم الأحد في نيجيريا في إطار مباريات الإياب من دور الـ32 لمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وسيتواجد محمود عبد الرحيم “جنش” في مركز حراسة المرمى للزمالك خلال المباراة في ظل إصابة أحمد الشناوي وتواجده في القاهرة حالياً.

كما سيتواجد طارق حامد وأحمد توفيق في خط الوسط الدفاعي خلال المباراة، على أن يقود محمد إبراهيم وأيمن حفني الوسط الهجومي.

ويقود حسام سلامة “باولو” الخط الهجومي للزمالك أمام رينجرز إلى جانب ستانلي أوهاويتشي.

ومن المتوقع أن يتكون تشكيل الزمالك من:

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح وإسلام جمال وعلي جبر وأسامة إبراهيم

خط الوسط: طارق حامد وأحمد توفيق ومحمد إبراهيم وأيمن حفني

خط الهجوم: ستانلي وحسام باولو